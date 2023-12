Žrtev nasilja pograbila nož in usodno zabodla partnerja

V nadaljevanju reberite:

Na Štajerskem sta lani dve ženski, ki sta bili prej žrtvi nasilja v družini, usodno dvignili roko nad svojega partnerja. In medtem ko ena še ne ve, ali in za kakšno kaznivo dejanje jo bodo preganjali tožilci, so zoper drugo pred kratkim spisali obtožnico zaradi uboja. Obe sta na prostosti.

Kot smo izvedeli od predsednice mariborskega okrožnega sodišča Jasne Murgel, obtožnica zoper Anjo Repnik sicer še ni pravnomočna, njen zagovornik, odvetnik Miha Žinkovič, ki zadeve noče komentirati, pa nam je na kratko odvrnil, da je vložil ugovor. Ne strinja se namreč s pravno kvalifikacijo, saj kot je dejal že pred časom, bi lahko šlo v primeru njegove klientke kvečjemu za milejši kaznivi dejanji, uboj na mah ali povzročitev hude telesne poškodbe, ki se je iztekla v smrt.