Zavedamo se, da so bližnje evropske volitve ključnega pomena za oblikovanje politik, ki bodo odločilno vplivale na naše okolje in družbo. Zato bomo v dialogu s strokovnjaki raziskovali, kako lahko Slovenija in mladi prispevajo k oblikovanju učinkovitih in ambicioznih zelenih politik v Evropski uniji.

Na omizju Zelena prihodnost ali zelena iluzija: Kaj lahko pričakujemo po EU volitvah?, ki ga organizira medijska hiša Delo v sodelovanju z Metino listo, bomo med drugim proučili tudi, kako lahko okoljske in trajnostne prakse postanejo osrednji del politične agende ter spodbujajo inovacije in družbeno vključenost. Izognili se ne bomo niti lokalnim ekološkim težavam in izzivom zelenega prehoda, ki čakajo Slovenijo in vzhodni del države. Zanimalo nas bo, kako zagotoviti sredstva in ustrezne projekte za ta del države, ki razvojno zaostaja za zahodno kohezijsko regijo.

Zeleni prehod v EU je tesno povezan z vzponom skrajne desnice, kar je ena od groženj, ki bi lahko zaznamovale izid letošnjih evropskih volitev. Skrajna desnica ne sprejema realnosti podnebnih sprememb, zeleni prehod razume kot zaroto kapitalskih elit in političnega mainstreama na račun navadnih državljanov, ki da bodo plačali visoke stroške zelenega prehoda. Zavedamo se, da so bližnje evropske volitve ključnega pomena za oblikovanje politik, ki bodo odločilno vplivale na naše okolje in družbo.

Z nami bodo dr. Žiga Malek, raziskovalec na International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) v Avstriji, Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in član Team Europe Direct, dr. Cocou Marius Mensah, raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Nina Štros, vodja Greenpeace Slovenija in dr. Zarja Muršič, članica programskega odbora Inštituta 8. marec.

Okrogla miza bo potekala v sredo, 22. maja, ob 11. uri na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Mariborska okrogla miza je del Delovega projekta Evropa izbira, ki ga sofinancira Evropska unija, in je ena od treh, ki jih medijska hiša Delo v sodelovanju z Metino listo organizira v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Okroglo bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na portalu delo.si. Pogovor bosta moderirala Nataša Briški, Metina lista, in novinar Dela Uroš Esih.