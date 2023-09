Banke bi pol milijarde prispevale v sklad za obnovo, ne v proračun

Vlada Roberta Goloba bo predlagala dodatno obdavčitev bank v višini 0,2 odstotka bilančne vsote, dodatni davek pa naj bi banke po dosedanjih predvidevanjih plačevale prihodnjih pet let. Ukrep je premier napovedal v ponedeljek v pogovoru za komercialno in nacionalno televizijo.

Kot so danes dodatno pojasnili na ministrstvu za finance, se bodo sredstva, zbrana z dodatno obdavčitvijo bank, stekla v Sklad za obnovo Slovenije (SOS), iz katerega se bodo zagotavljala nepovratna in povratna sredstva za financiranje prebivalstva, gospodarstva in infrastrukture za saniranje škode po poplavah. S tem naj bi dejansko upoštevali opozorila Evropske centralne banke (ECB), naj ne bodo sredstva, zbrana z dodatno obdavčitvijo, namenjena pokrivanju primanjkljaja državnega proračuna, ampak naj se porabijo namensko.

Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema je ob polletju tega leta znašala 51,3 milijarde evrov, torej bi ob takšni bilančni vsoti banke skupaj plačale 102,6 milijona evrov. Približno polovico bi plačali največji NLB in Nova KBM. V petih letih bi banke prispevale pol milijarde evrov.

Že donirana sredstva bank bi se lahko upoštevala

»V smeri zagotavljanja sorazmernosti ukrepa dodatne obdavčitve bo opravljen še razmislek, da se pri odmeri davka upoštevajo na primer tudi že plačana prostovoljna vplačila bank v SOS sklad oziroma vplačila prispevkov bank za omenjeni sklad iz naslova solidarnostnih delovnih sobot ali solidarnostnega prispevka,« so še zapisali na ministrstvu za finance.

Kot so pojasnili skrbniki javnih financ, so pri določitvi obdavčitve – Italija je davek na presežne dobičke bank omejila z 0,1 odstotka bilančne vsote – upoštevali mnenje ECB, da morajo prej analizirati vpliv takšnega ukrepa na stabilnost bančnega sistema. Na ministrstvu pravijo tudi, da so se posvetovali z Banko Slovenije in da je oblikovan predlog »sprejemljiv tudi z vidika vpliva na bančni sektor in širše finančne stabilnosti«.

V bankah za zdaj ne komentirajo

Ne v NLB ne v Združenju bank Slovenije (ZBS) za zdaj ne komentirajo vladne napovedi. »Obveščamo vas, da Združenje bank Slovenije včerajšnje napovedi premiera Goloba glede obdavčitve bilančnih vsot bank ne more komentirati, dokler ne bo znanega več,« so nam dejali v ZBS.