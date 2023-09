Kako evropske države posegajo v bančne ekstra dobičke

V nadaljevanju preberite:

Obdavčitev bank oziroma bančnih dobičkov razvnema politiko in stroko. Politika je naklonjena uvedbi davka, stroka pa opozarja, da izkupiček ne bo nujno zelo visok, približno 50 milijonov evrov, in da je smiselno razmisliti, kaj so alternative. A v tej razpravi manjka pogled po Evropi, kaj, če sploh kaj, so naredile evropske države.

Več evropskih držav je že uvedlo davek na presežni dobiček bank, na primer Češka in Španija zaradi visokih stroškov energije, Litva za zbiranje dodatnih prihodkov za obrambo, Madžarska pa je s tem iskala dodatne prihodke za zniževanje proračunskega primanjkljaja. Tak ukrep je sprejela tudi italijanska vlada.