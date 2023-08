Tudi danes možne izdatne padavine in naraščanje rek

Danes se bo naraščanje rek nadaljevalo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji, tudi na že prizadetih porečjih v prejšnjih poplavah. V tem delu države so možna razlivanja rek, predvidoma v manjšem obsegu pa se bosta razlivali Drava in Mura, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo je agencija izdala za vso državo z izjemo severozahodnega dela, ki je obarvan rumeno.

Že ponoči bi lahko hitro in ponekod močno narasle posamezne manjše reke in hudourniki v osrednjem delu države, zlasti na Notranjskem, v predalpskem hribovju ter na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Na vseh teh območjih so možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, pa bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno.

Dopoldne se lahko razlije tudi morje na najbolj izpostavljenih delih obale.

Geološki zavod Slovenije pa opozarja na povečano nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi.

Nevihte z močnimi nalivi in vetrom so težave povzročale že v ponedeljek, ko so zajela Obalo, severno Primorsko, osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. V koprski občini je silovit veter poškodoval streho na Osnovni šoli Šmarje in pokrito tribuno na stadionu Bonifika, v Ajdovščini je klestila toča. V prestolnici je voda zalila več kleti in cest, iz poplavljenih podvozov so morali reševati nekaj voznikov. Ujma se je, sicer v manjšem obsegu kot v začetku meseca, ponovila tudi na Gorenjskem, kjer jih poleg zalite infrastrukture skrbijo zlasti plazovi. Na Škofjeloškem so preventivno evakuirali nekaj občanov, je poročal portal N1.

A do hujših dogodkov v ponedeljek ni prišlo, po besedah poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana se najbolj črn scenarij ni uresničil. Je pa v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija v ponedeljek zagotovil, da so pripadniki civilne zaščite v pripravljenosti. Ker je napoved za današnji dan bolj umirjena kot za ponedeljek, pa Šestan upa, da hujših posledic neurij tudi danes ne bo. Kljub temu prebivalcem priporoča, naj bodo v pripravljenosti in spremljajo radarsko sliko padavin.

Vremensko dogajanje se bo sicer po napovedih meteorologov umirjalo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.