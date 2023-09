Za poplave krive tudi neočiščene struge vodotokov

Uničeni stanovanjski objekti, ena oseba je izgubila življenje, podrti in poškodovani mostovi, vodovodi, kanalizacijska in cestna infrastruktura. To je na kratko bilanca katastrofalnih poplav, ki so pred dobrim mesecem pustošile po kamniški občini. Deset stanovanjskih objektov je povsem uničenih, skoraj 700 pa je poškodovanih, kar je posledica poplav in 170 plazov ter podorov skal. Najbolj so prizadete doline Kamniške Bistrice, Črne in Bistričice, območje Tunjic in vzhodni del Šmarce. Občinski svet pa je na včerajšnji izredni seji z rebalansom občinskega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč zagotovil 4,1 milijona evrov.

Podrtih oziroma poškodovanih je bilo šest mostov. Voda je porušila most na državni cesti v Spodnjih Stranjah. Gradbinci so ga že odstranili in postavili montažnega, po katerem bo danes stekel promet. Poškodovani ali povsem uničeni so tudi mostovi Krivčevo–Šunce, pri Petru v Stranjah, Županje Njive, Krivčevo–Žaga in most Sela–Rožično.

Montažni most čez Kamniško Bistrico v Spodnjih Stranjah bodo danes odprli za promet. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Skupna ocena škode na občinskih mostovih presega šest milijonov evrov. Gre za prvo oceno stanja, pravi kamniški župan Matej Slapar, saj bo komisija šele na podlagi prihodnjih ogledov, ko bo zaključeno čiščenje vodotokov, podala dokončno oceno škode. Vodstvo kamniške občine pričakuje, da bo država čim prej zagotovila denar za gradnjo novega mostu, ki bo omogočal dvosmerni promet in prehod za pešce. Z direkcije za infrastrukturo (DRSI) pravijo, da bodo roki gradnje vseh štirih podrtih mostov na državnih cestah, in sicer v Stranjah, na Vidmu, v Domžalah in v Otiškem Vrhu, znani po sprejetju interventnega zakona. Sledilo bo javno naročilo za projektiranje in nato določitev rokov gradnje.

Velika gmotna škoda

Slapar ocenjuje, da bodo posledice vodne ujme na Kamniškem na cestni infrastrukturi predvidoma odpravljene v dveh mesecih, saj je na terenu vsak dan 70 delovnih strojev in tovornih vozil. Kdaj bo škoda odpravljena, pa bo odvisno tudi od državnega denarja za sanacijo. Na državnih cestah se zadeve urejajo pospešeno, pravi Slapar in upa, da bodo s takim tempom tudi nadaljevali. Predhodna ocena škode na Kamniškem je ocenjena na 20 milijonov evrov, v kar je všteta škoda, ki so jo utrpeli občani, in tudi škoda na občinski infrastrukturi. Doslej so iz vodnih strug in brežin odstranili skoraj pol milijona kubičnih metrov materiala.

Z gradbenimi stroji urejajo strugo potoka Črna. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Pri vsem tem pa se je treba osredotočiti na sistemske rešitve, da do podobnih situacij v prihodnje ne bi prihajalo. Marsikaj bo treba postoriti za vsakoletno urejanje strug in pritokov Kamniške Bistrice ter dodatne protipoplavne ukrepe,« je prepričan Slapar. Na nedavnem sestanku občin iz porečja Kamniške Bistrice so župani občin Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Dol pri Ljubljani, Domžale, Lukovica, Komenda, Moravče, Trzin in Mengeš na vlado naslovili predlog, naj ustanovi strokovno skupino s sedežem v samostanu Mekinje.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Ta bi z ukrepi koordinirano usmerjala sanacijo porečja, saj je bilo na tem področju v zadnjih treh desetletjih storjeno premalo. Strug vodotokov namreč niso čistili in zato tudi materiala niso odvažali. Treba bo utrditi brežine in zgraditi razbremenilnike. Župani so sprejeli tudi sklep, s katerim vlado pozivajo, naj takoj pospeši projekte, za katere je že pripravljena dokumentacija, oziroma je že v pripravi.

Nadzor nad vodotoki v občinsko pristojnost

Po zakonu o vodah je za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov pristojna direkcija za vode, občina Kamnik pa bo tudi v prihodnje z njo sodelovala. Po Slaparjevih besedah se je to sodelovanje izkazalo za pozitivno z izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju od mesta do trgovskega centra Qlandia, ki med vodno ujmo skorajda ni bilo poškodovano. Slapar je povedal, da si občine ob porečju Kamniške Bistrice ne prizadevajo postati upravljavke vodnih strug, saj zato nimajo niti kadra, ampak želijo imeti močno nadzorno vlogo, ki jim je bila v preteklosti odvzeta.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Vodstvo kamniške občine je koncesionarju za vodne struge Hidrotehniku, direkciji za vode in direkciji za infrastrukturo že predstavilo vse kritične odseke, ki jih bo treba nujno urediti pred jesenskim deževjem. »Želimo si in pričakujemo, da nam bodo na državni ravni prisluhnili in čim hitreje uredili vodne struge na kritičnih odsekih,« je sklenil kamniški župan Slapar.

Narasla voda ni prizanesla Domžalam

Na območju domžalske občine so komisiji za popis škode na objektih do zdaj oddali več kot 240 prijav. Po doslej znanih podatkih so bile v 80 odstotkih zalite kleti, v ostalih primerih so bile poplavljene prve in tudi druge etaže stanovanjskih objektov. Občina Domžale ocenjuje, da je deset objektov neprimernih za bivanje. Medtem ko skupna ocena škode v posameznih gospodinjstvih še ni znana, pa je ta na lokalni javni infrastrukturi ocenjena na 700 tisoč evrov.