Borili se bomo, dokler ne bo izpraznjena zadnja kletka

Elena Artico je koordinatorica globalnih digitalnih kampanj v britanski nevladni organizaciji Compassion in World Farming, ki je glavna organizatorka evropske državljanske pobude za prepoved uporabe kletk v živinoreji Končajmo dobo kletk (End the Cage Age). V koaliciji z več kot 170 drugimi organizacijami so v enem letu zbrali 1,4 milijona podpisov evropskih državljanov in dosegli, da je evropska komisija napovedala spremembo zakonodaje o živalih, ki bo na koncu omogočila odpravo kletk.

Kako komentirate uspeh evropske državljanske pobude (EDP)? Ali je zaskrbljenost evropske javnosti za rejne živali dosegla kritično točko, ki zahteva radikalne spremembe? Kaj je pripomoglo k uspehu pobude?

Zadnji dan junija smo dobili zelo obetavno sporočilo evropske komisije, da je sprejela zgodovinsko zavezo o ukinitvi kletk za več kot 300 milijonov rejnih živali v Evropi. Prepovedati namerava uporabo kletk pri reji kokoši, svinj, telet, rac, kuncev, gosi in prepelic do leta 2027, kar je zelo velik dosežek gibanja za odpravo kletk v živinoreji.



Glede večjega zavedanja javnosti o skrbi za rejne živali govorita dva znaka. Organizacija Compassion in World Farming vodi koalicijo več kot 170 organizacij, ki podpirajo EDP in so z različnih področij: okoljevarstva, varstva pravic potrošnikov, sindikatov, organizacij za zaščito pravic živali ... Pri znak je, da je pobudo podprla koalicija tako različnih organizacij. Zbrali smo 1,4 milijona verificiranih podpisov državljanov z vseh koncev Evrope. Imamo tudi podpise iz Slovenije, teh je 3553. To je drugi znak velikega zanimanja ljudi za to tematiko. Ljudje vse bolje skrbijo za živali, ne le za družne, temveč tudi za rejne. Skrbi jih, v kakšnih razmerah jih redijo. Čas za spremembo za več milijonov rejnih živali je zdaj. V Evropi je zavel nov veter.