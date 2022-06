»Če bodo tako nadaljevali, bo šlo vse po zlu«

V čistilni akciji Skupaj očistimo našo obalo, ki je potekala 5. junija, sta združila moči priljubljena blagovna znamka Rio Mare in društvo Naredi nekaj za naravo. Rokave je zavihal tudi Vasilij Žbogar, jadralski šampion in ambasador Rio Mare, ki je skupaj s številnimi prostovoljci pomagal očistiti večji del koprskega priobalnega pasu, od Mestne plaže Koper do občinske meje z Izolo, v sodelovanju s potapljači pa tudi morsko dno od koprskega mandrača vse do plaže v Žusterni.

Tudi Vaslij Žbogar se je pogumno lotil čiščenja večjega dela koprskega priobalnega pasu. FOTO: Jernej Kokol

FOTO: Jernej Kokol

Ob koncu dneva se je nabrala skoraj tona odpadkov in pogled na kupe smeti, ki onesnažujejo našo obalo, je bil zastrašujoč. Sporočilo akcije je ob tem jasno: zaščititi moramo naše morje in tako ohraniti življenje v njem.

Ob zaključku akcije so se zbrali v Centru vodnih športov Žusterna, kjer so ob manjši pogostitvi z dobrotami Rio Mare razglasili dosežke čistilne akcije in količino pobranih odpadkov. FOTO: Jernej Kokol

Dan oceanov: glasno opozorilo za odločno akcijo

Čistilna akcija je del širšega poslanstva podjetja Bolton Food, ki ima v lasti blagovno znamko Rio Mare. Že od nekdaj so zavezani k trajnosti, zato skrb za naravo in okolje postavljajo na prvo mesto. Z dobrimi okoljskimi praksami, ki jih učinkovito prepletajo v svoj poslovni model, odločno stremijo k ustvarjanju kakovostnega bivanja za trenutne in vse prihodnje generacije.

Na mednarodni dan oceanov, ki ga po svetu praznujemo 8. junija, so njihove aktivnosti še glasnejše. Pri podjetju Rio Mare se namreč zavedajo, da so oceani dragocen vir, ki ga moramo skupaj zaščititi in spoštovati ter zagotoviti, da bodo taki ostali tudi za prihodnje generacije. To želijo doseči tudi z zmanjšanjem vpliva škodljivega ribolova na oceane in njihovo biotsko raznovrstnost ter tako omogočiti, da bodo spet postali vir prihodnje generacije.

V sklopu čistilne akcije so potekale tudi kreativne delavnice z okoljevarstvenimi vsebinami. FOTO: Jernej Kokol

Za doseganje tega cilja sodelujejo z WWF (World Wildlife Fund) za bolj trajnostno pridobivanje virov in zaščito oceanov, kar prispeva k razvoju zavarovanih območij. Cilj partnerstva WWF je obenem povečati preglednost in sledljivost vzdolž celotne dobavne verige.

Bolton FOOD je z WWF vzpostavil iniciativo Skupaj za oceane, katere cilj je, da bi do leta 2024 zagotovili 100-% pridobivanje rib iz trajnostnih virov. Tako bi poskrbeli za zdrave oceane. Pomemben korak na poti do uresničitve cilja je sledenje smernicam pridobljenega certifikata MSC, ki zavezuje k odgovornemu pridobivanju tune iz ribolovnih območij z omenjenim certifikatom. Podjetje se tako lahko pohvali, da v tem trenutku že več kot 70 % vsega ulova tunine Rio Mare ustreza omenjenemu certifikatu MSC, ki sovpada tudi s projekti za izboljšanje ribištva (FIPs).

Znanje o pomenu oceanov se začne že pri otrocih

Da bi prihodnje generacije še bolj odločno stopile v korak s trajnostnimi cilji in k ohranjanju našega okolja, je ključno, da že pri otrocih prebudimo čut za naravo in njene prebivalce. Tako Rio Mare z izobraževalno akcijo Deklica in Ocean približuje kompleksno problematiko onesnaževanja in vpliva ribolova na življenje v oceanih tudi najmlajšim.

Rio Mare z izobraževalno akcijo Deklica in ocean približuje kompleksno problematiko onesnaževanja in vpliva ribolova na življenje v oceanih tudi najmlajšim. FOTO: Jernej Kokol

Otroci skozi pripovedovanje svojih vrstnikov spoznavajo, da je skrajni čas za spremembe. »Če bodo tako nadaljevali, bo šlo vse po zlu in potem jim bo še žal,« je jasno sporočilo najmlajših, ki poudarjajo, kako pomembno je spoštovati naravo in biotsko raznovrstnost. Tako je na primer treba omejiti ribolov na ogroženih območjih in pustiti zadostno število rib v oceanu ter zaščiti vse vrste, ki živijo v okolju. In to je tudi eden glavnih ciljev ob mednarodnem dnevu oceanov: da bi do leta 2030 zaščitili vsaj 30 odstotkov svetovnih morij.

Poglejte novo Ondinino dogodivščino in preverite, kako lahko otroci postanejo ambasadorji oceanov.

Naročnik oglasne vsebine je Bolton Adriatic