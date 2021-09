Daljinski sistemi in toplotne črpalke

V nadaljevanju preberite:

Prišla je jesen, približuje se tudi začetek kurilne sezone. Ta bo letos za uporabnike precej dražja, za kar je več razlogov, najpomembnejši pa so rast cen zemeljskega plina, elektrike ter hkrati višanje cene kuponov CO2. Po dosedanjih napovedih bo ogrevanje za končne uporabnike dražje v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Šaleški dolini. Tudi po evropskih predpisih bo treba sčasoma najti zamenjavo za fosilna goriva.



Eno od mogočih poti kaže Celje, kjer niso odvisni od zemeljskega plina, saj ima svoj lastni energent, to so odpadki ter biomasa. Zaradi tega je Celje samozadostno in cene na globalnih energetskih trgih na cene ogrevanja ne vplivajo.