Direktivi o trajnostnosti podjetij izbili še nekaj zob

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija je februarja letos predstavila predlog direktive, ki od velikih podjetij na trgu EU zahteva, da v svojih dobavnih verigah preprečijo oziroma odpravijo kršitve človekovih pravic in uničevanje okolja. Vse od takrat predlog, ki so ga okoljske nevladne organizacije označile za »prelomnega«, izgublja zobe. V najnovejšem krogu mu je nekaj dodatnih izbil svet ministrov, ki je iz zahtev direktive izvzel finančni sektor.

To pomeni, da banke in investicijska podjetja ne bodo odgovarjali za kršitev človekovih pravic (na primer prisilno delo) ali uničevanje okolja (denimo razlitje nafte), ki so jih povzročila podjetja, katerih aktivnosti financirajo. Takšna odločitev je bila sprejeta prejšnji četrtek na zasedanju sveta ministrov, kjer je bilo potrjeno pogajalsko stališče, to je tako imenovani splošni pristop do predloga direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (direktiva CSDDD).