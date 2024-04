Najprej zelo visoke subvencije za sončne elektrarne občin

V nadaljevanju preberite:

Po uredbi o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje sončnih elektrarn bo treba v naseljih na nove ali bistveno prenovljene stavbe in parkirišča s streho, večjo kot 1000 kvadratnih metrov, postaviti sončno elektrarno. Na take strehe, poleg tega pa še na območja cest, železnic, energetskih lokacijah in na zaprtih odlagališčih, je sončno elektrarno do enega megavata moči mogoče postaviti brez spreminjanja občinskih prostorskih aktov.

Uredba začne veljati v soboto, 13. aprila, od takrat večinoma gospodarske družbe ne bodo dobile gradbenega dovoljenja za postavitev objektov s strehami, večjimi od 1000 kvadratnih metrov, brez predvidenih sončnih elektrarn. Uredba je tudi nadrejena občinskim prostorskim načrtom, zato občinam za take projekte ne bo treba spreminjati prostorskih načrtov, je povedal minister za naravne vire in prostor Jože Novak.