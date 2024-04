Večina vetrnic do 2030 bo na območju Senožeč

V nadaljevanju preberite:

Projekt več deset vetrnic na Pohorju je padel, drugje še pripravljajo državne prostorske načrte, kar načrte vlade, da bi do leta 2030 imeli 50 vetrnic, postavlja pod velik vprašaj. Nekoliko dlje je po zadnjih podatkih projekt 20 do 25 vetrnic na območju Senožeških brd in Zajčice v občini Divača. Bogata ponudba subvencij sicer ni prepričala še nobene občine, nobena tudi ni napovedala skupnostnih projektov, kakršne poznajo v tujini.

Obnovljivi viri energije so več kot nujni, saj bodo nadomestili električno energijo iz fosilnih goriv, ki ustvarjajo toplogredne pline, pravijo v podjetjih VEPA in Amicus iz Ljubljane, za katera nastaja državni prostorski načrt za vetrna polja v bližini Senožeč. To je ena od 14 lokacij z vetrom pri nas, po podatkih agencije za okolje celo najboljša.