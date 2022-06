EU bo do leta 2030 za polovico zmanjšala uporabo pesticidov

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija je 22. junija objavila predlog zakonodaje, s katero namerava za polovico zmanjšati uporabo in tveganje kemičnih pesticidov v EU do leta 2030. S tem je potrdila zavezo iz strategije Od kmetije do vilice, »prehranskega« poglavja evropskega zelenega dogovora. Državam, ki so se v smislu načete prehranske varnosti zaradi vojne v Ukrajini zavzemale za odlog zakonodaje, pa je stopila nasproti z nekaj fleksibilnosti. Zakaj je bila Slovenija za odlog predloga? Kaj bi ta pomenil za sadjarstvo in vinogradništvo?