Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so glavni krivci za biodiverzitetno krizo in eni glavnih krivcev podnebne krize. Hkrati so tudi žrtve obeh kriz, kar se zrcali v manjši pridelavi hrane. Za sožitje kmetijstva in biodiverzitete so ključne sistemske rešitve, pomembno vlogo pa imajo tudi potrošniki s podporo trajnostnim praksam, je bilo eno od sporočil okrogle mize v okviru Festivala hrane za možgane, ki ga organizira Univerza v Ljubljani.