Komisija v senci pripravlja obnovo odobritve glifosata

Evropska komisija je za zaprtimi vrati državam članicam predstavila osnutek poročila, v katerem predlaga ponovno odobritev glifosata v EU, kar bi se lahko zgodilo že septembra, je opozorila nevladna organizacija Pesticide Action Network (PAN) Europe.

Organizacija, ki je dokument tudi pridobila, v sporočilu za javnost, objavljenem v ponedeljek, evropsko komisijo obtožuje, da namerava obnoviti dovoljenje za glifosat brez omejitev, čeprav herbicid ne izpolnjuje evropskih meril za zaščito zdravja in okolja.

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (DG SANTE) je osnutek poročila predstavil na seji Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo (SCOPAFF), zaprti za javnost, ki je potekala 11. in 12. julija. V dokumentu se sklicuje na ugotovitev Evropske agencije o varnosti hrane (Efsa), da je glifosat varen za uporabo v kmetijstvu, in navaja: »Splošni zaključek presoje je, da je mogoče pričakovati, da bodo proizvodi za varstvo rastlin, ki vsebujejo glifosat, še naprej izpolnjevali varnostne zahteve evropske zakonodaje«.