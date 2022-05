Z odlogom odločitve podaljšali življenje glifosatu

V nadaljevanju preberite:

Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) in evropska agencija za kemikalije (Echa) sta zaradi količine pripomb »brez primere« na osnutek poročila o tveganju glifosata za zdravje ljudi in okolje napovedali, da bosta končno oceno o tem kontroverznem herbicidu objavili šele sredi prihodnjega leta, čeprav mu dovoljenje za prodajo v EU poteče konec tega leta.

Po prvotni časovnici naj bi Efsa in Echa novo oceno tveganja glifosata podali letos poleti, evropska komisija in države članice pa bi o podaljšanju oziroma ukinitvi dovoljenja za glifosat odločile pred koncem tega leta. Podaljšek pri odločanju pomeni, da bi se lahko komisija in države članice – če Efsa in Echa ne bi našli dokazov o resnem tveganju herbicida za zdravje in okolje – odločile za enoletno podaljšanje dovoljenja, pravijo v mreži Pesticide Action Network (PAN) Europe.