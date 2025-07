Ljubljana na dnu seznama, to naj bo spodbuda

Večja slovenska mesta so na lestvici Evropske okoljske agencije (EEA) pristala v spodnjih odstotkih stotine (761) mest po kakovosti zraka. Izgovori so očitni, druga mesta so bolj prevetrena, merilnike imajo v parkih in podobno. A poznavalci pravijo, da je Evropska komisija že sprejela nove mejne vrednosti in v petih letih preseganja omejitev ne bo izmerila le postaja v Kočevskem gozdu.

Kaj se pripravlja z omejitvami emisij onesnaževal zraka? Kdo bi moral poskrbeti za čist zrak?