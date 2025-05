V nadaljevanju preberite:

Približno tri četrtine Evropejcev živi na urbanih območjih in pričakovati je, da se bo to število v prihodnjih letih še povečevalo. To je tudi prebivalstvo, ki je poleti posebej izpostavljeno tveganjem zaradi vročine. Mesta v tujini so zato začela preizkušati različne ukrepe za zaščito svojih prebivalcev.

Kako pa je v Sloveniji? So mesta dovolj pripravljena na visoke temperature?