Ministrica kmetom do ponedeljka dala čas, da si premislijo

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je na današnjem sestanku s kmetijskimi organizacijami, ki so za torek napovedale protest v Ljubljani, predstavila predloge ministrstva za rešitev njihovih zahtev in jih pozvala, naj nanje odgovorijo do ponedeljka.

Ministrstvo je po besedah Mateje Čalušić napoved protesta vzelo resno in si želi doseči kompromis. »Kot ministrica sem izredno zadovoljna z našim delom in z vsem, kar smo dali na mizo. Če se nam bo do ponedeljka uspelo dogovoriti, bo sledil pisni sporazum za zaključek protestnih zahtev,« je povedala in dodala, da se bodo nato dogovarjali, v kakšnem slogu in po kakšnih korakih bodo nadgrajevali delo, saj da nimajo časa, da bi se zaustavljali. »Tudi vožnja s traktorji bi preusmerila našo pozornost,« je dejala in dodala, da razume stisko slovenskih kmetov, a da protest ni motivacija.

Predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice, sindikata kmetov, zadružne zveze, združenja hribovskih in gorskih kmetov, zveze kmetic in zveze slovenske podeželske mladine so ta teden napovedali, da bodo v torek, 19. marca, v Ljubljani pripravili protest, ker niso zadovoljni s prepočasnim napredkom pogajanj z vlado. Obenem so dejali, da so se protestu pripravljeni odpovedati ali pa ga zamrzniti, če bi vlada na današnjem sestanku dala zavezo za izpolnitev vseh ali večine glavnih zahtev. Skupno so jih od lanskih protestov oblikovali 31, ključnih je sedem. Med njimi je prva umik obdavčitve plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (plačila OMD).

Ministrica Mateja Čalušić je predstavnike kmetijskih organizacij danes povabila na sestanek, da bi skupaj pregledali stanje v kmetijstvu in predvidene rešitve v zvezi z njihovimi zahtevami. Pred dnevi je napovedala, da bodo preučili, koliko gredo lahko kmetom še nasproti, čeprav ocenjujejo, da so za zdaj jasno in transparentno sporočali, kje je zgornja meja. Ob tem je poudarila, da nekaterih zahtev ni mogoče rešiti hitro, si pa želi, da bi lahko dosegli dogovor, ki bi pomenil preklic protestov, ne zgolj njihove zamrznitve, saj se drugače »v nedogled vrtimo v začaranem krogu in nikoli ne zaključimo zgodbe«.