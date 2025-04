Ministrstvo državam ponuja slovenske medvede, a zanje ni zanimanja

V nadaljevanju preberite:

Populacija rjavega medveda v Sloveniji v zadnjih 16 letih stalno narašča in je v zelo dobrem stanju, kažejo podatki zadnjega genetskega štetja. Gozdarska in biološka stroka je bolj ali manj poenotena, da je redni letni odstrel določenega števila medvedov potreben, saj bi se populacija drugače hitro povečala, s tem pa tudi konflikti. Na drugi strani nevladne organizacije s področja zaščite živali, narave in okolja odstrelu že dolgo nasprotujejo in predlagajo alternativne rešitve. V prid tem naj bi na odločitve pristojnega ministrstva poskušal vplivati tudi premier Robert Golob.