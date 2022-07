Morski živelj beži z ekvatorja proti hladnejšim vodam

V nadaljevanju preberite:

Tropska območja ob ekvatorju so znana po največji raznolikosti življenja v morju, živahnih koralnih grebenih in velikih skupinah tunov, želv, mant in morskih psov. Proti poloma število vrst morskih živali in rastlin upada. Ekologi so do zdaj sklepali, da je tak vzorec stabilen skozi več stoletij. Nova študija pa kaže, da so vode ob ekvatorju že pretople za veliko vrst, krivo pa je globalno segrevanje.

Svetovni vzorec se hitro spreminja. Ko morske vrste bežijo v hladnejše vode, je zelo verjetno, da ima to globoke posledice tako na morske življenjske prostore kot na blagostanje ljudi. Ko se je enako zgodilo pred 252 milijoni let, je izumrlo 90 odstotkov morskih vrst. V študiji so zajeli podatke o razporeditvi 50.000 morskih vrst, zbrane od 1955 naprej, in ugotovili precejšen upad vrst ob ekvatorju.