Na podnebni konferenci očitno dogovor glede podnebnega financiranja

Na podnebni konferenci ZN v egiptovskem Šarm el Šejku je bil očitno dosežen dogovor glede mehanizma finančne pomoči državam v razvoju zaradi gospodarske in družbene škode podnebnih sprememb, ki je bil eden najtrših orehov v pogajanjih. Informacije o dogovoru prihajajo iz vrst pogajalcev EU, pa tudi iz vrst držav v razvoju.

Da je bil dosežen dogovor o vprašanju podnebnega financiranja, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal neimenovani predstavniki delegacije EU. Zadovoljstvo nad zadnjim kompromisnim besedilom sklepne izjave, ki ga je med pogajalce razdelilo egiptovsko predsedstvo konference, je po poročanju medijev izrazilo tudi več predstavnikov držav v razvoju, ki najbolj trpijo zaradi suš, poplav in drugih vremenskih ekstremov ter dvigovanja gladine morja.

Opredelitev mehanizma finančne pomoči državam v razvoju je veljala za glavno odprto vprašanje v podaljšku pogajanj v letovišču ob Rdečem morju. Že pred več kot desetletjem so države, predvsem razvite, dale obljubo o 100 milijard dolarjev podnebne pomoči letno državam v razvoju do 2020, na prelomni podnebni konferenci v Parizu leta 2015, na kateri se je svet prvič dogovoril o cilju omejitve globalnega segrevanja ozračja, pa so to obljubo ponovile in rok podaljšale do 2025.

A na mizi v Šarm el Šejku so še vprašanja opuščanja fosilnih goriv in pozivi k okrepitvi prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam oziroma k bolj ambicioznim prizadevanjem za znižanje izpustov, predvsem v industrijsko razvitih državah in velikih gospodarstvih.

Kaj dogovor pomeni za uspeh konference, še ni jasno

Kaj dogovor, ki naj bi bil dosežen glede podnebnega financiranja, pomeni za uspeh konference oziroma sprejem sklepne izjave, za zdaj ni jasno.

EU je namreč med drugim zahtevala, da dogovor o financiranju spremlja tudi povečana ambicija velikih gospodarstev glede znižanja izpustov. Svet je namreč daleč od cilja omejitve globalnega segrevanja ozračja na precej pod dve stopinji Celzija, kaj šele od želenega cilja 1,5 stopinje cilja.

»Cilj 1,5 stopinje Celzija danes ne sme umreti,« je bil jasen podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans ob predhodnih predlogih sklepov, ki so po oceni unije zmanjševali podnebno ambicijo iz Pariza in sledečih podnebnih konferenc. Podobno je povedala glavna slovenska pogajalka Tina Kobilšek. Unija je tako grozila tudi z odhodom s konference.