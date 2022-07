Vroče o prepovedi napajanja živine ob vodotokih in varovalnem pasu ob rekah

V nadaljevanju preberite:

Skoraj triurna razprava, ki se je razvila po prvi skupni javni predstavitvi osnutka okoljskega poročila za strateški kmetijski načrt in predloga strateškega kmetijskega načrta, je med drugim postregla z novo razlago vzroka za požare na Krasu – zaraščanje površin zaradi opuščanja kmetovanja in širjenja zveri. Udeleženci so si bili enotni le o enem: v Sloveniji je treba povečati samopreskrbo s hrano. Kako to doseči, pa je stvar raznolikih, pogosto diametralno nasprotnih mnenj.