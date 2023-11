Ne odlašajte z odločitvijo za sončno elektrarno

Ta trend se izjemno hitro širi po vsej državi, saj sončne elektrarne predstavljajo rešitev za okolju prijazno in trajnostno proizvodnjo električne energije. Razlogov za njihovo naraščajočo priljubljenost je veliko, v ospredju pa sta zagotovo skrb za okolje in vse višja cena električne energije.

Slovenija ima privilegij velikega števila sončnih dni, kar jo naredi idealno za izkoriščanje sončne energije. Dejstvo je, da so skoraj vse strehe v državi primerne za namestitev sončne elektrarne. Povprečno prejme Slovenija okoli 1100 kWh sončnega sevanja na kvadratni meter horizontalne površine, kar je izjemen potencial za pridobivanje sončne energije. Ta naravni vir je neprecenljiv, zato je lastna sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo prava odločitev.

Prednosti samooskrbe s sončno elektrarno

Poleg pomembnega prispevka k varovanju okolja pa samooskrba s sončno elektrarno omogoča tudi znatne prihranke pri stroških električne energije. Na mesečnih računih za električno energijo lahko prihranite kar do 75 odstotkov. Z lastno sončno elektrarno ne znižate le zneska na položnici, temveč postanete tudi neodvisni od naraščajočih cen elektrike.

Ena ključnih prednosti sončnih elektrarn je možnost obračuna energije po sistemu NET meteringa. Ta sistem lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da odvečno električno energijo, ki jo proizvedejo, oddajo v električno omrežje. To energijo lahko uporabijo v času, ko proizvodnja sončne elektrarne ne zadošča za potrebe njihovega doma.

S sistemom NET meteringa lahko brez dodatnih stroškov uporabljate elektriko iz omrežja, ko jo potrebujete. Sistem NET meteringa namreč poskrbi, da se proizvedeni presežki sončne elektrarne upoštevajo v vašo korist v mesecih, ko je proizvodnja manjša od porabe. Letni obračun pa temelji na razliki med oddano in prevzeto električno energijo.

Pomembna informacija za vse, ki o postavitvi sončne elektrarne še razmišljate, pa je, da bo obračunavanje energije po sistemu NET meteringa na voljo le še do konca leta 2023. Za vse, ki si želite izkoristiti to možnost, je nujno, da se čim prej odločite in obrnete na strokovnega ponudnika za izgradnjo sončne elektrarne, ki bo za vas do konca leta oddal vlogo za pridobitev soglasja za postavitev sončne elektrarne. Torej ni potrebno, da letos pridobite soglasje, ampak je dovolj oddana vloga. Čas za samo postavitev sončne elektrarne imate nato še celo leto 2024. Od stanja elektroomrežja na vaši lokaciji je namreč odvisno, ali boste prejeli delno ali polno soglasje za postavitev sončne elektrarne. Še do konca leta je na voljo priložnost za tiste, ki želite postati energetsko neodvisni po trenutnem sistemu obračunavanja in si hkrati zagotoviti prihranke na računih za električno energijo.

Izberite zanesljivega ponudnika

Na področju sončnih elektrarn v Sloveniji je GEN-I Sonce vodilno podjetje in se lahko pohvali z več kot 8000 zadovoljnimi strankami. Ponuja celovito rešitev za postavitev sončne elektrarne. Ekipa strokovnjakov pri GEN-I Sonce vam pomaga pri vsakem koraku, od začetnega svetovanja do končne montaže sončne elektrarne in vzdrževanja. S svojim dolgoletnim znanjem in izkušnjami jamčijo za visokokakovostno storitev, na katero se lahko vedno zanesete. Certificirana kakovost storitve pa vam zagotavlja zanesljivo in varno naložbo za prihodnost.

Obiščite njihovo spletno stran, kjer boste našli vse potrebne informacije o postavitvi sončne elektrarne. Na spletni strani lahko izpolnite obrazec, na podlagi katerega boste prejeli ponudbo, prilagojeno vašim potrebam. Preverite tudi, kakšna je cena sončne elektrarne, ki bi bila primerna za vas, in se naročite za ogled lokacije, ob katerem boste lahko prejeli vse potrebne informacije o postopku.

Strokovnjaki v GEN-I Sonce vam bodo pravočasno uredili prej omenjeno vlogo za izdajo soglasja, s katero pristopite k sistemu NET meteringa, in tudi preostali postopek izgradnje sončne elektrarne. Za lažjo uresničitev vaše naložbe v samooskrbo vam ponujajo tudi možnost ugodnega kreditiranja.

GEN-I Sonce se zaveda pomembnosti varovanja okolja. S sončno elektrarno lahko znatno zmanjšate svoj ogljični odtis, saj proizvaja čisto in obnovljivo energijo. Z njo prispevate k ohranjanju čistega okolja za prihodnje generacije. Ne odlašajte in izkoristite priložnost, preden se sistem NET metering ukine. Zaupajte postavitev sončne elektrarne strokovnjakom. Naj bo GEN-I Sonce vaša izbira.

