Obljube o pravočasnem zaključku Cop28 pogoltnil dubajski smog

Obljube sultana Ahmeda al Džaberja, da se bodo podnebna pogajanja zaključila v torek, so se porazgubile v dubajskem smogu. Pozno zvečer po lokalnem času je al Džaber na ločenih srečanjih pogajalcem, tudi iz EU, pokazalo novo, neuradno verzijo zaključnega besedila sporazuma. Ali bo bolj ambiciozna od prejšnjega osnutka, bo znano danes.

Posvetovanja al Džaberja s pogajalskimi skupinami držav o novem osnutku so potekala pozno v noč. Jutro bo pokazalo, ali je bil uspešen. Če bo dosegel soglasje z vsemi vpletenimi stranmi, bo temu sledila še formalna potrditev končnega sporazuma na plenarnem zasedanju danes zjutraj po lokalnem času. V nasprotnem primeru se bodo pogajanja nadaljevala.

Osnutek sporazuma, ki je bil objavljen v ponedeljek, so pogajalci iz EU in nizko ležečih otoških držav zavrnili kot nesprejemljiv. Na sliki generalni direktor Cop28 Madžid al Suwaidi. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

Osnutek sporazuma, ki je bil objavljen v ponedeljek, so pogajalci iz EU in nizko ležečih otoških držav zavrnili kot nesprejemljiv. Ne omenja odprave fosilnih goriv, države zgolj poziva k prostovoljnemu »zmanjšanju proizvodnje in potrošnje fosilnih goriv«.

Odpravo fosilnih goriv v različnih oblikah podpira 127 držav, kar je 80 več kot leto prej, je pokazala zadnja analiza. Nasprotujejo pa ji največje proizvajalke nafte, najostreje Savdska Arabija. Nezadovoljstvo z razvojem pogajanj vse glasneje izražajo okoljski aktivisti.