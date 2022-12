Obnovljivi viri se bodo podvojili do leta 2027

V nadaljevanju preberite:

»Smo sredi prve svetovne energetske krize, še nikoli ni imela takega obsega in nikoli ni bila tako zapletena,« je poročilo Mednarodne agencije za energijo (IEA) o obnovljivih virih energije pospremil Fatih Birol, izvršni direktor agencije. Kriza je hkrati dala močan pospešek čistim virom energije, vlaganja so po letih počasne rasti letos poskočila. Do leta 2027 bodo sončne elektrarne prvi vir elektrike. To pa še ne bo dovolj, da bi segrevanje planeta omejili na 1,5 stopinje Celzija.