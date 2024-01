Okrasne rastline lahko uidejo in delajo milijardne škode

V nadaljevanju preberite:

Invazivne tujerodne vrste ogrožajo biotsko pestrost, povzročajo gospodarsko škodo, zmanjšujejo prehransko varnost in, vsaj nekatere, ogrožajo tudi zdravje ljudi. Varstvo narave pa je edina prava pot v prihodnost, s takim tempom izkoriščanja naravnih virov ne bomo preživeli, opozarja direktor Zavoda za varstvo narave (ZRSVN) Teo Hrvoje Oršanič.

Evropski projekt Life OrnamentalIAS, s polnim imenom Preprečevanje in obvladovanje škodljivih vplivov okrasnih invazivnih tujerodnih rastlin na naravo, se je s prvim srečanjem začel danes, trajal pa bo do 30. septembra 2029. Proračun znaša 7,86 milijona evrov, od tega 60 odstotkov prispeva Evropska komisija, 20 odstotkov Slovenija (levji delež) in Hrvaška, 20 odstotkov pa partnerji v projektu in podporniki.