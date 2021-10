Okrevanje z nafto je deloma logično

V nadaljevanju preberite:

Obnovljivi viri energije so zreli samo v delu, ki se nanaša na proizvodnjo. Do zdaj niso rešena bistvena vprašanja, kako to energijo razporediti skozi čas, ki bo koreliran s potrebo po njihovi porabi, na to, da okrevanje po covidu sloni na fosilnih gorivih, pravi Aleksander Mervar, direktor Elesa, ki ob tem podpira načrte razogljičenja energetike Gen energije. Ta je predvidela, da bo slovenska proizvodnja elektrike z obnovljivimi viri in novo jedrsko elektrarno leta 2035 brezogljična.

»Ravno te visoke cene, kar so skuhali proizvajalci fosilnih goriv, prinašajo ogromen pospešek v nizkoogljične naložbe. Da so za visoke cene krivi obnovljivi viri, je samo poskus fosilne industrije, da bi sprla podpornike obnovljivih virov energije in podpornike jedrske energije. Trg čiste energije bo seveda večji od fosilnega in lahko ga obvladuje zahodni svet, v nasprotju z nafto ali plinom, ki ju tu nimamo,« pravi Robert Golob, predsednik uprave Gen-I.