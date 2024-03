Pionirke v energetiki utirajo pot k trajnosti

V nadaljevanju preberite:

Žensk je v energetiki, že dolgo bolj moškem poslu, le 32 odstotkov. V Reutersu so zato izbrali 20 pionirk v tem poslu, ki posebej zaznamujejo obdobje tranzicije energetike v podnebno in okoljsko bolj prijazno. Mednarodne raziskave medtem nazorno kažejo, da je višji delež vključenosti žensk v podjetjih povezan z večjo produktivnostjo, inovativnostjo, povezanostjo, dobičkonosnostjo in nižjo stopnjo korupcije.

V Reutersu so pri uvrstitvi na seznam upoštevali vpliv na industrijo, učinek in vodstvo.