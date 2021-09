Jasna sporočila so močnejša kot cene

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisarka za energijo Kadri Simson pravi, da so to ključna leta za prehod v prvo podnebno nevtralno celino, zato je treba v energetiki precej povečati delež obnovljivih virov energije. Pri večini projektov je mogoče čutiti določeno nasprotovanje, a komisija bi izgubila vso podporo, če bi rekla le, naj vsi varčujejo.



V Trbovljah, kjer se tudi z gradnjo novega inkubatorja za inovativna podjetja in revitalizacijo velikega degradiranega rudarskega območja pripravljajo na pridobitev pomoči za prestrukturiranje regij, so komisarko opozorili, da denar potrebujejo, vlado pa ošvrknili, da bi lahko zgradila predor do avtoceste. Komisarka pravi, da so ljudje v takih regijah zadovoljni, ko se izboljšata kakovost zraka in življenja, k čemur najbolj pripomorejo nova, kakovostna delovna mesta. Trboveljčane pa je opozorila, da imajo železnico, kar daje območju pomembno prednost.