Plačevali bomo kazen zaradi premalo obnovljivih virov

Že dolgo je znano, da bi Evropska unija morala do leta 2020 za 20 odstotkov zmanjšati emisije, za prav toliko povečati delež obnovljivih virov in še povečati učinkovitost rabe energije. Slovenski prispevek so preračunali na 25-odstotni delež obnovljivih virov. Manjka nam poldrugi odstotek, kar pomeni približno deset milijonov evrov na leto za statistični prenos obnovljive energije. Ta denar bi lahko koristneje uporabili.



»Energetika je ključna za nacionalno varnost in gospodarsko rast. Napačne odločitve imajo lahko nepopravljive posledice za standard življenja,« je na konferenci Borzena dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo (MZI) Blaž Košorok in dodal, da mora biti prihodnja energetika trajnostna, zanesljiva in stroškovno učinkovita. Omenil je, da bo Termoelektrarna Šoštanj mogoče že pred letom 2030 nehala uporabljati premog, bo pa ostala energetska lokacija s katerim drugim virom.