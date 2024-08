Prehranski varuh: Cilj je ničelna toleranca do nedovoljenih ravnanj

V nadaljevanju preberite:

V začetku maja je vlada za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za prihodnjih pet let imenovala Branka Ravnika. Nekdanji uslužbenec kmetijskega ministrstva, na katerem je nazadnje skrbel za finalizacijo strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, in bivši direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je tretji prehranski varuh. Kot prednostne naloge navaja ničelno toleranco do nedovoljenih ravnanj v agroživilski verigi, oblikovanje poslovnega modela za certificirane izdelke, zlasti z oznako Izbrana kakovost – Slovenija, ureditev pogodbenih razmerij, zmanjšanje zavajanj s poreklom in promocijo dobrih praks.