Premišljeno, da ne bo predrago in nezanesljivo

»Energetiki prevečkrat zagovarjamo le svoje interese, eni sončne elektrarne, drugi jedrsko energijo, hidroelektrarne ali plin in vodik,« je priznal Andrej Trumpej iz DEM ter dodal, da so postali »dobri proizvajalci megle«, zato bi morali skupaj pogledati celotno sliko. Uroš Salobir iz Elesa je opozoril, da so uporabniki pripravljeni nekaj prispevati za zelen prehod, ne pa 30 let plačevati trikrat dražje energije. Kako kaže s sončno, vetrno, jedrsko in vodno energijo?