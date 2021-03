Prepovedati obrate, ki odplake spuščajo v tla in vodo

V pogovoru preberite:

Že postopek sprejemanja sprememb zakona o vodah ni bil vključujoč, javna obravnava je trajala 12 dni, upoštevali niso nobenih pripomb okoljevarstvenikov in stroke, potem pa dodali še dopolnila, ki omogočajo grad­njo na vodovarstvenih območ­jih in priobalnih zemljiščih. To je zatiskanje oči, tudi pred duhom evropske zakonodaje. Kot pravi Jorg Prestor, geolog in hidrogeolog z Geološkega zavoda, je postopek sprememb zakona povzročil veliko razburjenja. Namesto da bi vključili stroko, so v izjavah minimizirali težavo, javnost naj bi razumela, da so vodovarstvena območja ovira za gospodarski razvoj.