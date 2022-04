Sprememba definicije aktivnega kmeta bi lahko odnesla denar naravnim parkom

V nadaljevanju preberite:

Definicije so zelo pomembna stvar, saj lahko prinesejo denar, lahko pa ga tudi odnesejo. Slednje se nakazuje pri spremembi definicije aktivnega kmeta v strateškem načrtu skupne kmetijske politike (SN SKP) za obdobje 2023–2027. Kmetijsko ministrstvo je v Bruselj poslalo osnutek SN SKP, v katerem so v definicijo aktivnega kmeta vključeni upravljavci zavarovanih območij narave. Po prejetju pripomb evropske komisije na SN SKP pa so ti iz nje izpadli. To pomeni velik izpad dohodka in poslabšanje stanja biotske raznovrstnosti.