Ne bo treba ugašati luči ob 22. uri, a ne motite soseda

Težav ni malo, prejšnja uredba je še iz leta 2007, vmes pa so razvili nove LED in druge svetilke, ki porabijo manj energije, svetijo pa bolj. Nadzora nad osvetljevanjem ni bilo, ker so bili pogoji za to preostri, pri osvetljevanju pa ni bilo razlike med majhnimi naselji na podeželju in večjimi kraji, ravno tako ne med cestami z veliko prometa, tudi pešci in kolesarji, in cestami, ki jih uporabljajo redki. Ključna sprememba so zato druge merske enote, namesto porabe elektrike bodo merili svetlost.

Namen uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaževanja je po obrazložitvi zaščita okolja pred škodljivimi vplivi tako z vidika varstva biodiverzitete in zdravja ljudi kot tudi naravne krajine. Svetloba ponoči namreč vpliva na bioritem ljudi, živali in rastlin, tako da spreminja in povzroča motnje spanja, prehranjevanja in razmnoževanja.