Ivo Boscarol: Dnevnik kot že v preteklosti širi neresnice o meni

Prenova kompleksa Odiseja v ljubljanskem BTC se kljub zamudam bliža koncu. Objekt, ki je opremljen z najsodobnejšo LED-tehnologijo, vključno z največjimi kotnimi LED-zasloni v Sloveniji, ki bodo služili za prikazovanje filmov, oglaševanje in prireditve, pa že sproža polemike.

Dnevnik je danes poročal, da objekt, ki bo ponujal največji notranji LED-kino zaslon v Evropi in največje zunanje vogalne LED-ekrane v Sloveniji in trenutno testno že prikazujejo animacije v 3D-tehnologiji, s tem »postaja prestolnica svetlobnih emisij v državi«. V naslov so zapisali, da bo tam zasvetil hektar LED-zaslonov. Ivo Boscarol, investitor v prenovo kompleksa Odiseja, to zanika. Kot nam je dejal, »niti slučajno ne gre za hektar površine, zunanjih zaslonov bo 230 kvadratnih metrov, kar je 0,023 hektarja.«

»V notranjosti bo še 700 kvadratnih metrov LED-ekranov, skupaj torej 1.000 kvadratnih metrov, kar pa tudi ni en hektar, ampak le desetina. Dvomim, da na Dnevniku ne vedo, da ima hektar 10.000 kvadratnih metrov površine, ampak je številka tendenciozno namenoma povečana,« je prepričan ajdovski podjetnik, ki je leta 2022 za 212 milijona evrov Američanom prodal letalsko podjetje Pipistrel, od takrat pa investira v različne projekte.

Boscarol pravi še, da je Dnevnik večkrat prosil, da neresnico, zapisano v članku, popravijo in se opravičijo. Kljub večkratnim zagotovilom, da bodo naslov popravili, se to po njegovih besedah dlje časa ni zgodilo. »Dnevnik kot že v preteklosti namenoma širi neresnice o meni. Nimam težav, če me kritizirajo, spremljajo moje delo, opozarjajo na napake ali pišejo o njih. Vse to sprejmem. Ko pa nekdo laže, me to zelo moti. Ves čas same insinuacije. To ni prvič, in čeprav so napako priznali, je dolgo trajalo, da so jo popravili. Opravičila pa sploh ni bilo,« nam je dejal Boscarol.

Boscarol, ki v bližini načrtuje gradnjo stanovanj, zagotavlja, da so vplivi svetlobnih emisij upoštevani. »Noben investitor ne bi vložil toliko denarja, če ne bi najprej preveril zakonov in aktov, ki urejajo vsa področja v zvezi z investicijo.« Kot je dejal, imajo že delujoč protokol svetilnosti. »Jakost je nastavljena na dva odstotka, le toliko, da se prikaz vidi iz parkirišča. Večja svetilnost je rezervirana za meglene dneve, a tudi takrat le v takšni jakosti, da se ekran vidi iz parkirišča.«