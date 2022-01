Tudi sončna elektrika se je lani podražila

V nadaljevanju preberite:

Na avkcijah obnovljivih virov energije so se cene elektrike iz sončnih elektrarn v zadnjem četrtletju preteklega leta zvišale za 7,2 odstotka, na 48 evrov za megavatno uro (MWh), zlasti zaradi rasti cen vseh materialov in zaradi težav s elektroenergetskimi povezavami. Cene elektrike iz vetrnic so se zvišale za 8,2 odstotka, na 57 evrov za MWh, zlasti zaradi slabšega vetra. Pri nas cene še niso na tako nizkih ravneh, najnižja ponujena cena MWh od sonca na jesenski avkciji znaša 65,7 evra.

V Evropi energetike zaposluje razprava, kako zagotoviti nizkoogljično prihodnost, oziroma ali je boljši francoski model z jedrskimi elektrarnami ali nemški model z obnovljivimi viri in, vsaj začasno, tudi s plinom. Večina se tudi zavzema za boljše evropsko skupno načrtovanje energetike, saj zdaj vsaka država skrbi za svojo energetsko mešanico.