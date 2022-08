Uničevanje narave ogroža prehransko varnost

V nadaljevanju preberite:

Negotove razmere na prehranskih trgih, ki so med drugim posledica ruske agresije na Ukrajino (in vse bolj tudi suše), so države članice EU spodbudile k ukrepom za povečanje proizvodnje hrane, pri čemer so si pri evropski komisiji zagotovile (začasno) zrahljanje okoljskih standardov. Mednarodna skupina raziskovalcev, med katerimi sta tudi slovenski Tanja Šumrada in Ilona Rac, opozarja, da bo brez varstva narave ogrožena tudi proizvodnja hrane. Načrtovalcem skupne kmetijske politike (SKP) podajajo šest priporočil, kako zaustaviti izgubo biodiverzitete.

Preberite, kaj predlagajo, in katere ukrepe za ustavitev izgube biotske pestrosti predvideva slovenski predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike.