Uprava za varno hrano na posnetkih iz klavnice Rače prepoznala mučenje živali

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na posnetkih iz klavnice kmetijske zadruge (KZ) Rače, ki jih je objavilo društvo Projekt transparentnosti živalskih obratov (AETP), ugotovila kršitve pri omamljanju živali in potrdila, da te predstavljajo mučenje živali. Po zakonu o zaščiti živali se kot mučenje šteje nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

Na podlagi ugotovitev bo uprava odredila ukrepe za odpravo neskladij ter izvedla postopke v skladu z zakonom o prekrških oziroma naznanila kaznivo dejanje, so sporočili.

V klavnici trenutno poteka celovit pregled izpolnjevanja vseh predpisanih pogojev, ki še ni zaključen, zato končne ugotovitve še niso znane, je UVHVVR zapisal v sporočilu za javnost. Prijave o kršitvi zakonodaje na področju dobrobiti živali pri izvajanju zakola v omenjeni klavnici pa uprava še ni prejela.

Kot smo poročali, je društvo AETP včeraj objavilo nove posnetke suma na mučenje živali iz klavnice KZ Rače. Na posnetkih, ki jih je društvo pridobilo na podlagi skrivnega snemanja v klavnici, so prikazani postopki pred klanjem in samo klanje ovac, prašičev, telet in žrebička.

V društvu so poleg brezbrižnosti zaposlenih do živali izpostavili predvsem veliko število primerov nepravilne omame živali z električnim šokom. »Skoraj v polovici vseh videnih poskusov omame ni bilo dovolj visokega električnega toka, da bi bila živalim zagotovljena začasna izguba zavesti. Zelo verjetno je, da so bile živali zaklane telesno paralizirane, a hkrati pri zavesti.«

Klavnica KZ Rače je ena od petih največjih v Sloveniji. Vodstvo je v odzivu na objavo posnetkov za STA zavrnilo trditve društva AETP o malomarnem odnosu njihovih zaposlenih do živali. Obenem je napovedalo, da bodo »v primeru odkritja kršenja pravil, načel dobrobiti živali in morebitnega kršenja zakonodaje ostro ukrepali«.

Veterinarski inšpektorji območne enote UVHVVR so klavnico obiskali še isti dan, ko so bili objavljeni posnetki, in začeli izvajati inšpekcijski pregled. Med drugim preverjajo, ali so pri živalih vidni znaki neustreznega omamljanja.

Društvo AETP je slovensko društvo, ki z objavo s skrivnim snemanjem pridobljenih posnetkov iz živinorejskih obratov ozavešča o tem, kako je pridobljeno meso za prehrano ljudi. Posnetki iz klavnice KZ Rače so tretji takšen projekt društva. Junija lani so objavili posnetke iz prašičje farme Ljutomerčan, decembra pa posnetke iz klavnice podjetja Košaki.