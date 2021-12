Trpljenje živali pri zakolu v klavnici Košaki

V nadaljevanju preberite:

Aktivisti društva AETP (Projekt transparentnosti živalskih obratov), ki si prizadeva za večjo transparentnost slovenske živinoreje in z njo povezane industrije, so objavili nov video s posnetki zlorabe domačih živali – tokrat iz mariborske klavnice podjetja Košaki. Video se začne z oglasom podjetja Košaki TMI s sloganom: »Ustvarjeno s polno mero ljubezni«, vendar posnetki iz klavnice – pridobljeni s skrivnim snemanjem leta 2020 – prikazujejo vse prej kot ljubeznivo ravnanje z živalmi, tudi če odmislimo, da so na (neprostovoljni) poslednji poti.

Zaposleni na klavni liniji – na posnetkih sta prikazani liniji za klanje goveda in prašičev – živali, ki se nočejo premakniti naprej, tepejo, se nanje derejo in jih suvajo s palicami, v katerih je električna napetost, ne le v stegna, kot je po zakonodaji »dovoljeno«, pač pa tudi po drugih delih telesa – po vratu in glavi. Živali, ki so vidno v stresu, se moškim umikajo, prašiči plezajo drug čez drugega, le stežka se odpravijo naprej – v smrt.