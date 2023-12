V Bruslju spoznali Lumar, slovenskega junaka trajnosti

Generali si prizadeva za soustvarjanje trajnostne družbe in k temu spodbuja tudi druge. V vlogi vseživljenjskega partnerja, ki jo gradi že skoraj dve stoletji, trajnost razume tudi kot odgovornost za ustvarjanje novih priložnosti za boljšo prihodnost – na različnih področjih. V gospodarstvu tako spodbuja trajnostno poslovanje, saj to za mala in srednje velika podjetja predstavlja veliko priložnost za rast.

V tretji ediciji natečaja SME EnterPRIZE je bilo med več kot 7.000 MSP iz vse Evrope izbranih 10 trajnostnih junakov iz sodelujočih držav, ki so Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija in letos prvič tudi Slovenija.

Mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali predstavniki Generalija, akademiki in gospodarstveniki, je ocenjevala družbene in okoljske zaveze prijavljenih podjetij, vključno z izvajanjem pomembnih trajnostnih pobud v njihovih poslovnih dejavnostih.

Zmagovalci SME EnterPRIZE lahko postanejo navdihujoči modeli za druge podjetnike in tudi ambasadorji trajnosti. Za slovenskega junaka trajnosti je bilo izbrano podjetje Lumar, za katero je strokovna žirija ocenila, da njihova zavezanost k trajnosti presega njihove izdelke in prežema celoten poslovni model. Podjetje Lumar je slovenski junak trajnosti, ki se je s svojimi trajnostnimi praksami in z dolgoletnim uresničevanjem jasno začrtane trajnostne strategije postavilo ob bok ostalim evropskim junakom trajnosti.

Kaj je SME EnterPRIZE?

SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, ki je namenjena evropskim malim in srednje velikim podjetjem in spodbuja sprejemanje trajnostnih poslovnih modelov ter javno razpravo o trajnostnosti.

Nagradni natečaj SME EnterPRIZE je zaživel leta 2021 ob 190. obletnici Generalija in je bil letos izveden tretjič. Pobuda se izvaja v več evropskih državah, letos pa so k sodelovanju povabili tudi mala in srednje velika podjetja iz Slovenije.

Z natečajem želijo predstaviti podjetja, ki delujejo kot ambasadorji trajnosti in so v svoje poslovne dejavnosti uvedli pomembne trajnostne pobude ter imajo obenem navdihujoče poslovne modele za druge podjetnike.

Slovenski zmagovalci natečaja: Kategorija: Pozitiven vpliv na okolje

Mala in srednje velika podjetja, ki s svojim poslovanjem pozitivno vplivajo na okolje (npr. zmanjšanje porabe energije, recikliranje in sanacija surovin, prakse krožnega gospodarstva; nove proizvodne metode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ponovno uporabljajo materiale, uporaba novih vrst materialov; razvoj tehnologij za varčevanje z energijo, zmanjševanje emisij CO2 in izogibanje nepotrebno zavrženim živilom; sprejemanje novih kmetijskih praks s poudarkom na boljši zaščiti biotske raznovrstnosti in tal itd.). Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR. Nagrada za drugo mesto: Generalijeva zavarovanja za mala in srednje velika podjetja.

1. mesto: Lumar INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o.

Podjetje Lumar kaže svojo zavezanost k trajnosti v inovativnih izdelkih, celovitem poslovnem modelu, okoljskih ukrepih in ciljih, sistematičnem merjenju trajnosti in ambicioznih pobudah za prihodnost. Njihova prizadevanja ne izboljšujejo le kakovosti življenja ljudi, temveč so tudi zgled industriji in prispevajo k zmanjševanju vpliva na okolje.

2. mesto: Epidos turizem d.o.o.

Hotel Ribno Alpine Resort je predan zmanjševanju odpadkov, uvajanju inovativnih praks in zavezan pozitivnemu vplivu na okolje ter dobrobiti svojih gostov in lokalne skupnosti. Njihova prizadevanja za pridobitev statusa Zero Waste in načrti za prihodnje trajnostne izboljšave dokazujejo njihovo vodilno vlogo in zavezanost trajnostnemu razvoju v turistični industriji.

Slovenski zmagovalci natečaja: Kategorija: Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost

Mala in srednje velika podjetja, ki pozitivno vplivajo na zaposlene, na okolje, v katerem delujejo, in na svoje skupnosti (npr. skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, varnost in izobraževanje na delovnem mestu, programi, ki zagotavljajo enake zaposlitvene možnosti itd.; prispevki v organizacije ali projekte skupnosti, prostovoljstvo zaposlenih; zaposlovanje oz. opolnomočenje prikrajšanih ljudi, vključevanje invalidov v skupnost, zaposlovanje lokalnih delavcev in dobaviteljev; vključevanje skupnosti v okoliščinah, ko ima poslovanje negativen vpliv na skupnost; podpora razvoju, ki ga vodi skupnost; financiranje učnih programov za lokalne prebivalce ali programov za izpopolnjevanje ali prekvalifikacijo lokalnih delavcev ...).

Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR. Nagrada za drugo mesto: Generalijeva zavarovanja za mala in srednje velika podjetja.

1. mesto: Mikro+Polo, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Izjemna predanost podjetja Mikro+Polo povečanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, dajanju prednosti dobremu počutju zaposlenih in njihovih družin ter pozitivnemu vplivu na širše skupnosti je priznana z izvajanjem inovativnih praks in ukrepov. Odlikujejo jih številne pobude na področju družbene odgovornosti, zavezanosti trajnostnemu razvoju in ambiciozni načrti za prihodnost.

2. mesto: Rifuzl d.o.o. (sedaj MOJA ČOKOLADA, prodaja čokolad d.o.o.)

Prizadevanja podjetja Rifuzl za spodbujanje trajnostnega življenja, spreminjanje navad potrošnikov, reševanje problematike odpadne embalaže ter krepitev pozitivnih odnosov s strankami in dobavitelji so prepoznana v več ključnih strategijah. Zagotavljanje trajnostnih alternativ, izobraževanje javnosti in izvajanje lastnih trajnostnih praks dokazuje njihovo predanost pozitivnemu družbenemu in tudi okoljskemu vplivu.

Slavnostna razglasitev je bila v Bruslju

Skupina Generali je v torek, 28. novembra 2023, gostila zaključni dogodek tretje izdaje nagradnega natečaja SME EnterPRIZE, strateške pobude Skupine, s katero je proslavila 10 junakov trajnosti, izbranih med več kot 7.000 malimi in srednje velikimi podjetji iz Evrope.

Predstavila je tudi novo izdajo Bele knjige, ki jo je razvila v sodelovanju z Laboratorijem za trajnostni razvoj univerze SDA Bocconi School of Management.

Poleg številnih akademikov in vodstva Skupine Generali so se dogodka udeležili tudi visoki predstavniki evropske politike, med njimi Valdis Dombrovskis, izvršni podpredsednik EU za gospodarstvo za ljudi in evropski komisar za trgovino, Paolo Gentiloni, evropski komisar za gospodarstvo, Martina Dlabajová, poslanka Evropskega parlamenta in sopredsednica parlamentarne medskupine za MSP ter Pina Picierno, podpredsednica Evropskega parlamenta. Na dogodku je svoje sporočilo podal tudi Marcos Neto, pomočnik generalnega sekretarja in direktor Urada za podporo politikam in programom pri UNDP.

Evropska MSP zahtevajo več od oblikovalcev politik in finančnih institucij

Bela knjiga, ki je nastala na podlagi razprav z več kot 1.000 MSP iz vse Evrope, je zajela izzive in priložnosti, s katerimi se soočajo MSP, obenem pa predlagala politične pobude za evropske odločevalce. Ključna prednostna naloga, ki jo je opredelila raziskava, je oblikovanje večje ozaveščenosti MSP o prednostih, ki jih lahko prinese uvedba trajnostnih poslovnih praks k njihovi uspešnosti.

Temu so sledile zamisli o oblikovanju okvira za trajnostno ravnanje, ki bi podjetjem pomagal na njihovi trajnostni poti ter o krepitvi regionalnih inovacijskih centrov in partnerstev, da bi čim bolje izkoristili najboljše prakse.

Na splošno je trajnostni prehod malih in srednje velikih podjetij v Evropi kljub številnim izzivom, ki jih morajo premagati, ostal trden. Kar 44 % MSP je izjavilo, da sprejemajo ali bodo kmalu sprejela trajnostne poslovne prakse, kar je za 3 odstotne točke več kot v raziskavi iz leta 2022.

Številna MSP pa se še vedno soočajo z izzivi in poročajo o pomanjkanju institucionalne podpore ter pretirane regulacije in birokracije (taka MSP so se iz leta 2022 skoraj podvojila, s 25 % na 48 % v 2023). Prav tako poročajo o pomanjkanju javnih spodbud (in sicer 17 % MSP leta 2022 na 48 % leta 2023) in pomanjkanju trajnostnih finančnih pobud (s 26 % v 2022 na 47 % v 2023).

Obenem Bela knjiga poziva tudi finančne institucije, naj sodelujejo z MSP in jih opolnomočijo z znanjem o finančnih instrumentih in možnostih za spodbujanje njihovega prehoda ter z oblikovanjem trajnostnih finančnih pobud, da bi s partnerstvi in sodelovanjem dosegli še več podjetij.

Celotno belo knjigo, ki vključuje poglobljene informacije o vsaki državi, ki sodeluje v pobudi Generali SME EnterPRIZE, si lahko prenesete tukaj.

Philippe Donnet, glavni izvršni direktor Skupine Generali, je dejal: »Skupina Generali je leta 2021 zagnala svoj projekt SME EnterPRIZE za spodbujanje kulture trajnosti med evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter njihovo podporo pri vključevanju trajnosti v svoje poslovanje.

Čeprav so morala ta podjetja prestati velike izzive, povezane z energetsko krizo, motnjami v dobavni verigi, inflacijo ter gospodarsko in geopolitično negotovostjo, poudarja tretja Bela knjiga, ki sta jo izdala Skupina Generali in SDA Bocconi, da se število evropskih malih in srednje velikih podjetij, ki sprejemajo trajnostne poslovne modele, nenehno povečuje in da so poslovni razlogi za to še vedno zelo močni.

Obstajajo pa precejšnje ovire in prepreke, ki preprečujejo večjemu številu podjetij, da bi šla po isti poti. Zato je ključno, da oblikovalci politik ukrepajo za zmanjšanje birokracije in ozaveščanje, večja zasebna podjetja pa morajo poleg izdelkov ali storitev ponuditi tudi svoje znanje in izkušnje.

To je zapleten proces, ki bo trajal nekaj časa, saj še nismo prišli do cilja. V našem skupnem interesu pa je, da si za to prizadevamo in da zgradimo močnejšo, varnejšo, uspešnejšo in trajnostno Evropo.«

Generalni direktor Skupine Generali Marco Sesana, je povedal: »Naša strategija 'Vseživljenjski partner24: Spodbujanje rasti' temelji na trajnostnem razvoju. To je temelj za naše poslovanje in naš odnos s skupnostmi, katerih del smo. Kot vodilna evropska zavarovalnica že tri leta ozaveščamo o izzivih, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja.

Dosegli smo na tisoče takih podjetij po vsej Evropi, da bi našli najbolj trajnostne načine dela ter izpostavili podjetja, ki delajo dobro za večjo dobrobit vseh. Hkrati smo se zavzemali za raziskave, da bi razumeli izzive in priložnosti, s katerimi se soočajo MSP. Tri leta projekta SME EnterPRIZE so pokazala, da so MSP kljub zahtevnemu okolju še vedno močno zavezana k bolj trajnostnemu poslovanju. Še naprej jih bomo podpirali na poti k oblikovanju vključujočega, zelenega in trajnostnega evropskega gospodarstva.«

Ob podelitvi nagrade podjetju Lumar (z leve): Manlio Lostuzzi, regionalni direktor za vzhodnoevropsko regijo Skupine Generali, Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d.d. in Marko Lukić, direktor podjetja Lumar d.o.o. FOTO: Generali

Stefano Pogutz, profesor trajnostnega razvoja podjetij in direktor rednega programa MBA SDA Bocconi, je dejal: »Naša raziskava poudarja, da je pristop evropskih malih in srednje velikih podjetij k trajnostnemu razvoju tudi v zadnjih letih, ki so bila polna izzivov, še vedno trden.

Leta 2023 je 44 % evropskih MSP sprejelo bolj formaliziran pristop k trajnosti ali je v postopku sprejemanja takega pristopa, kar je za 3 % več kot prejšnje leto in za 10 % več kot v podobni vseevropski raziskavi iz leta 2020. Te ugotovitve ocenjujemo kot pozitivne.

Kljub izzivom, s katerimi so se MSP soočala v zadnjih letih, kot so pandemija in okrevanje po njej, inflacija ter povečanje stroškov surovin in energije ter vojna v Ukrajini, opažamo precejšnjo odpornost. Vsekakor pa moramo za prehod na trajnostni razvoj vključiti preostala podjetja, ki še vedno niso odločena ali pa nočejo sprejeti razvoja. Da bi to dosegli, si moramo prizadevati za zmanjšanje ovir, s katerimi se ta podjetja še vedno soočajo.

To so pomanjkanje institucionalne podpore ali pomanjkanje virov, po drugi strani pa pojasniti koristi, ki so jih pridobila MSP, ki so sprejela prehod. Pozitivne koristi so dejansko pridobljene na vseh področjih: organizacijskem, pri odnosih, tržnem in konkurenčnem.

Samo nekaj primerov: 76 % MSP je doživelo povečanje učinkovitosti virov ali energetske učinkovitosti. To se neposredno odraža v nižjih stroških. 68 % podjetij je vstopilo na nove trge, kar je imelo pozitivne rezultate v smislu prihodkov. Da bi vključili neodločena podjetja, jim moramo pojasniti te rezultate in jih prepričati, da trajnost ni le strošek, temveč naložba s pozitivnimi donosi.«

Spoznajte letošnjih 10 SME EnterPRIZE junakov trajnosti:

- Lumar (Slovenija), družinsko podjetje s 30-letnimi izkušnjami na področju montažnih lesenih stavb in razvoja rešitev za »pasivne hiše« (tj. energetsko učinkovite stavbe).

- Dorfplatz STAW (Avstrija), ki ponuja prostore za skupno delo in možnost organizacije dogodkov, delavnic ter kulturnih in družbenih pobud za lokalno skupnost.

- Humana Nova (Hrvaška), socialna zadruga, ki ponuja zaposlitvene možnosti invalidom in jih vključuje v predelavo oblačil s popravilom in predelavo ter predelavo preje iz oblačil, ki niso več uporabna, za izdelavo novih oblačil brez uporabe nove preje.

- Biopekárna Zemanka (Češka), prodajalna kruha in slaščic, ki uporablja preostale surovine iz druge proizvodnje hrane, embalažo, ki jo je mogoče reciklirati, in elektriko iz obnovljivih virov.

- La Conciergerie Solidaire (Francija), ki spodbuja zaposljivost in socialno vključenost s ponujanjem vratarskih storitev podjetjem, četrtnim skupnostim in drugim krajem srečevanja.

- Pervormance International (Nemčija), ki je zasnoval hladilni sistem z ničelnimi emisijami, primeren ne le za stavbe in vozila, temveč tudi za oblačila, da bi preprečil pregrevanje za športnike, zdravstvene potrebe in varnost na delovnem mestu.

- Sudár Birtok (Madžarska), družinsko podjetje, specializirano za gojenje in predelavo ekoloških začimb in zelišč.

- Planetek Italia (Italija), ki ponuja rešitve za uporabo geoprostorskih podatkov in hkrati prispeva k trajnostnemu razvoju letalske in vesoljske industrije.

- Miranda Bike (Portugalska), proizvajalec originalne opreme, ki prispeva k trajnostni mobilnosti z dobavo prilagojenih sestavnih delov za proizvajalce koles, pri čemer uporablja obnovljivo električno energijo in reciklirane materiale.

- Maximiliana (Španija), ki je razvilo pametne telefone z operacijskim sistemom, namenjenim starejšim ljudem, ki jih lahko družinski člani upravljajo na daljavo prek posebne aplikacije, kar sorodnikom omogoča, da ostanejo v stiku ter se borijo proti osamljenosti in izoliranosti starejših.

Trajnostni junaki za leto 2023 in tudi iz preteklih izdaj natečaja so predstavljeni na spletni strani www.sme-enterprize.com. Nagradni natečaj SME EnterPRIZE se bo v Sloveniji odvijal tudi v letu 2024 – vabljeni podjetniki, da se pridružite! Sledite objavam na spletni strani.

