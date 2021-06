V energetiki potrebujejo razvojni načrt sistema

V nadaljevanju preberite:

Odločitev za gradnjo druge jedrske elektrarne bi bila zdaj prehitra, čeprav kaže, da bi bila brez nje Slovenija več let kar 50-odstotno odvisna od uvoza. Premog bo namreč treba umakniti iz uporabe 2033 ali še prej, leta 2043 pa se bo iztekla tudi verjetno podaljšana življenjska doba sedanje jedrske elektrarne v Krškem. Poraba elektrike bo med tem rasla, saj zamenjuje druga goriva. Kaj je ključ do tega preobrata in kako je Slovenija na to pripravljena?