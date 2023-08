V Litiji se bojijo dviga zapornic na HE Medvode

Zaradi naraščajoče Save štab civilne zaščite občine Litija in tamkajšnje občinsko vodstvo pozivata ljudi, ki prebivajo od Jevnice do naselja Sava, naj umaknejo premično premoženje na višje ležeča območja in izpraznijo kleti.

Ob reki Savi v dolžini okoli dvajsetih kilometrov lahko prebivalci v prihodnjih urah pričakujejo večji poplavni val, ki vse bolj spominja na katastrofalne poplave izpred 33 let. Posebno opozorilo velja za prebivalce Spodnjega Loga, Save, Ponovič, naselja Smrekarica, Jevnice in Kresnic ter nekaterih predelov Litije, kar predvsem velja za Trg na Stavbah, Brodarsko ulico in Ponoviško cesto.

Po besedah župana litijske občine Francija Rokavca so na terenu gasilci, civilna zaščita in delavci komunale, skupaj okoli sto ljudi, ki pripravljajo vse potrebne ukrepe za zavarovanje najbolj ogroženih območij.

Dodatne skrbi povzroča neuradna informacija, ki jo je pridobilo vodstvo litijske občine glede morebitnega dviga zapornice na hidroelektrarni (HE) v Medvodah. »Takšna odločitev bi po naši oceni pomenila izjemno katastrofo, saj bi se ponovilo leto 1990, ko je v celoti zalilo Litijo in tudi druga območja na območju srednje Save,« so zapisali v urgentnem pismu, ki so ga naslovili na republiško upravo za zaščito in reševanje.

V litijskem štabu za zaščito in reševanje poudarjajo, da so sposobni obvarovati večji del območja pod pogojem, da pretok Save ne preseže 2100 kubičnih metrov na sekundo. Srečko Šestan, republiški poveljnik civilne zaščite, je za Delo povedal, da so mu iz HE Medvode zagotovili, da bo morebitno spuščanje zapornic usklajeno z vsemi protokoli, pri čemer »ne bi še dodatno obremenjevali poplavnega vala«.