Veterinarji naklonjeni odpravi kletk

V nadaljevanju preberite:

Strokovnjakinji z veterinarske fakultete podpirata pobudo za zakonsko odpravo kletk pri reji kokoši nesnic in ukleščanja svinj, ki so jo šestega maja objavili zaščitniki živali iz društva AETP. Rejci so na drugi strani skeptični. Opozarjajo na več zdravstvenih težav živali v alternativnih sistemih reje, poslabšanje dobrobiti in podražitev hrane za potrošnike.

Preberite, koliko podpisov podpore za zakonsko odpravo kletk je doslej zbral AETP, katere evropske države so že odpravile baterijsko rejo in ukleščanje svinj ter kaj o odpravi kletk menijo pri največjem proizvajalcu jedilnih jajc in v prašičereji Ljutomerčan.