Reševalci v Grčiji opozarjajo: Turisti se ne zavedajo nevarnosti hude vročine

Grčija je v primežu vročinskega vala, temperature se povzpenjajo do 45 stopinj Celzija, zaradi visokih temperatur so v sredo in četrtek zaprli najbolj obiskano turistično znamenitost v Grčiji, atensko Akropolo. Kljub svarilom o nevarnosti hude vročine pa reševalci opozarjajo, da so predvsem turisti slabo obveščeni o tveganjih, ki jih predstavlja preobremenitev v hudi vročini, piše Guardian.

V zadnjem tednu so stekle tri iskalne in reševalne akcije za turisti, ki so izginili med pohodi po oddaljenih otokih, vključno z britanskim priljubljenim televizijskim voditeljem in zdravnikom Michaelom Mosleyjem. Po več dneh iskanja so našli njegovo truplo, umrl pa je naravne smrti. Pri zelo visokih temperaturah se je namreč odpravil na sprehod, med potjo pa se je zgrudil. Vzrok za smrt 67-letnika je bil prav visoka temperatura.

Ekstremna vročina in nevarnosti, ki jih predstavlja, so spodbudile zahteve po boljšem vzdrževanju in označevanju poti. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

V zadnjih dneh so službe za nujno pomoč poklicali tudi na dva druga oddaljena otoka, Samos in Amorgos. Iskali so starejšega Nizozemca in državljana ZDA, ki sta izginila na pohodniških poteh. Devetinpetdesetletnega upokojenega policista iz Los Angelesa, ki je sicer redno obiskoval Amorgos, so nazadnje videli v torek med pohodom po Kikladskem otoku. Ob sedmi uri se je odpravil na štiriurni pohod, temperature pa so menda že takrat, kot piše Guardian, presegle 37 stopinj Celzija. Približno 48 ur zatem je prijatelj, pri katerem je prebival, obvestil policijo, da je pogrešan. Njegov zadnji znani stik je bilo sporočilo, ki ga je z mobilnika poslal svoji sestri.

Na Samosu pa je reševalna akcija vključevala reševalno ekipo s štirimi brezpilotniki, s psom lovcem, helikopterjem, a kljub temu niso našli 74-letnega Nizozemca, ki je odšel na peturni pohod.

FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Dimitris Katatzis, ki vodi reševalno ekipo na Samosu, je dejal, da so reševalne akcije pogosto otežene, ker turisti, ki se ne zavedajo tveganj, pogosto zaidejo s poti, da bi si ogledali mesta, nato pa se izgubijo. »Včeraj smo videli nekaj tujcev, ki so pri 41 stopinjah Celzija hodili po poti. In to brez pokrival. Kar je v nasprotju z zdravo pametjo,« je dejal lokalnim medijem.

Zahteve po bolje označenih poteh

Ekstremna vročina in nevarnosti, ki jo spremljajo, so spodbudile zahteve po boljšem vzdrževanju in označevanju poti. Lokalni uradniki so pozvali k boljši obveščenosti turistov. Svetnik mestne hiše na otoku Hios je dejal, da bi bilo treba pohodniška društva, ki imajo znanje in izkušnje za izboljšanje poti, bolje finančno in tehnološko podpreti.

Prostovoljci Rdečega križa so razdelili na tisoče brezplačnih steklenic vode, atenska mestna hiša pa je postavila hladilne postaje. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Grčija se sicer spoprijema z vse višjimi temperaturami, lani poleti so izmerili rekordnih 48 stopinj Celzija. Letos imajo visoke temperature že na začetku sezone. Poleg akropole v najhujši vročini zapirajo tudi nekatere šole oziroma pouk končajo predčasno. Številna grška mesta in občine so omogočili javne in klimatizirane prostore, kamor se lahko zatečejo prebivalci, ki se doma ne morejo ohladiti. Ljudem svetujejo, naj se v najbolj vročih urah okoli poldneva izogibajo opravkom in športnim dejavnostim na prostem, uživanju alkohola in čezmernemu hranjenju.

Prostovoljci Rdečega križa so razdelili na tisoče brezplačnih steklenic vode, atenska mestna hiša pa je postavila hladilne postaje. V Hanii na Kreti je živo srebro v četrtek doseglo 44,5 stopinje Celzija. Civilna zaščita ob prvem letošnjem vročinskem valu opozarja tudi na nevarnost požarov v regiji Atika, kjer se nahaja grška prestolnica.

Vročinski val je v tem tednu zajel tudi Turčijo. Sicer napovedujejo umiritev hude vročine proti koncu tedna.