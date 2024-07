Von der Leyen obljublja izvedbo zelenega dogovora in pravično plačilo kmetom

V nadaljevanju preberite:

Ursula von der Leyen je v »zmagovitem« nagovoru evropskega parlamenta pred ponovno izvolitvijo za predsednico evropske komisije obljubila nadaljevanje evropskega zelenega dogovora in pravično plačilo za kmete. Okoljske in kmetijske nevladne in interesne organizacije so oboje podprle, pomembno vprašanje pa je, kako bo to uresničeno.