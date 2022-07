Vprašljiva prihodnost daljinskega ogrevanja

V nadaljevanju preberite:

V Energetiki Ljubljana so si zastavili cilj zmanjšati porabo premoga za 70 odstotkov do leta 2030, nadomestili bi ga s plinom, več lesnih sekancev in s kurjenjem preostanka mešanih odpadkov. Daljinsko ogrevanje je najbolj zmanjšalo onesnaženje zraka z delci, a ravno te kot argument uporabljajo nasprotniki sežiga odpadkov, plin pa je težava zaradi cen in vojne v Ukrajini. O tem, kako naprej, so mnenja različna.

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je izrazil dvom o plinsko-parni enoti (PPE) v Termoelektrarni toplarni Ljubljana ter predlagal ustavitev projekta. Mnogi so izrazili dvom o tem, da je seznanjen s projektom, ki je že 95-odstotno končan, dobavitelji plina pa niso opozorili na prekinitve dobave plina, ki je sicer precej drag.