Za bolj varen in zelen planet, za vse ljudi

Svet potrebuje več kot samo besede, ljudje zahtevajo konkretne ukrepe za znižanje emisij in tudi za pomoč najrevnejšim državam, ki so najbolj prizadete. Nihče noče živeti v svetu, ki bo dve ali celo tri stopinje toplejši. Ni več časa za dvome, je bilo slišati na uvodu vrha voditeljev v Šarm el Šejku, prvemu mestu v Egiptu, ki je šlo skozi zeleno preobrazbo.

Abdel Fattah El-Sisi, predsednik Egipta, je v uvodu še opozoril, da njegova država ni najbogatejša, poleg tega je veliko škode utrpela med epidemijo covida-19, zdaj pa je kot večina sveta prizadeta še zaradi vojne v Ukrajini. Večkrat je pozval h koncu vojne.

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je dejal, da se hitro bližamo katastrofi, brez ukrepov gremo v skupinski samomor. Kar 3,5 milijarde ljudi živi v državah, ki jih podnebne spremembe zelo ogrožajo. Nobenega prilagajanja ni na čedalje hujše posledice podnebnih sprememb. Vojna v Ukrajini je nazorno pokazala, kaj pomeni odvisnost od fosilnih goriv. Guterres je dejal, da je dobra novica, da vemo, kaj je treba storiti, imamo tudi orodja za to. »Borimo se skupaj in zmagajmo, za devet miljard ljudi in prihodnje generacije,« je sklenil Guterres.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, predsednik Združenih arabskih emiratov, ki se je tudi zavzel za konec vojne, je zagotovil, da nafte ne bo zmanjkalo, a bodo to industrijo kar najbolj ozelenili. Zavezani pa so tudi naložbam v čiste vire energije. Prihodnji podnebni vrh bo v Dubaju.

Predsednik Borut Pahor bo slovenske zaveze predstavil na zasedanju na visoki ravni predzadnji , ki se ga bodo na povabilo države gostiteljice udeležili številni svetovni voditelji. »Voditelji bodo predvidoma spodbudili k povečanju naporov za blaženje podnebnih sprememb kot tudi prilagajanja nanje ter k mobilizaciji ustreznega podnebnega financiranja za izvajanje ukrepov,« so sporočili iz urada predsednika države.

Temeljni namen konference COP27 je spodbuditi pogodbenice, da potrdijo zaveze za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in s tem omejevanje segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija, skladno s Pariškim sporazumom. Konferenca bo naslovila tudi prilagajanje podnebnim spremembam in zaveze za dvig podnebnega financiranja, predvsem za najbolj ranljive države.

Predsednik Pahor bo v osrednjem nagovoru na panelu voditeljev potrdil slovenske zaveze glede omejevanja segrevanja ozračja ter razvojne in humanitarne pomoči najbolj ranljivim po svetu. Predsednik republike bo sodeloval tudi na okrogli mizi o prehranski varnosti, na kateri bo opozoril na povezanost prehranske varnosti z varovanjem okolja in biotske raznolikosti ter na okrogli mizi o izobraževanju za podnebne spremembe.

Pahor je leta 2019 ustanovil Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko. Včeraj, pred Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27, je posvetovalni odbor sprejel priporočilo številka 15. V njem je odbor podprl poziv mladih, ki pred COP27 z mednarodnim štafetnim tekom od Glasgowa do Šarm El Šejka odločevalce pozivajo k nujnemu ukrepanju.

Predsednik Pahor bo ob priložnosti sodelovanja na konferenci o podnebju opravil tudi dvostranske pogovore v podporo kandidaturi Slovenije za Varnostni svet OZN 2024/25.