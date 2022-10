ZN: Svet na poti k segretju ozračja za do 2,6 stopinje Celzija

Svet je na poti k segretju ozračja za do 2,6 stopinje Celzija do konca stoletja, kaže ocena Združenih narodov (ZN). Cilji podnebne nevtralnosti so brez pomena, če jih ne podpremo z dejanji, je dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Trenutne zaveze držav ne zadostujejo za dosego ciljev pariškega podnebnega sporazuma, ugotavlja poročilo Programa ZN za okolje (Unep). Posodobljene zaveze, predložene od lanske podnebne konference COP26 v Glasgowu, zmanjšujejo načrtovane globalne izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 za manj kot en odstotek, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Napredek pri zmanjševanju izpustov je »žalostno nezadosten«

Več kot 190 držav se je s podpisom pariškega sporazuma leta 2015 zavezalo k omejitvi globalnega segrevanja občutno pod mejo dveh stopinj Celzija, pri tem pa si prizadevajo za ukrepe, ki bi to mejo znižali na 1,5 stopinje. Unep izračunava vrzel med trenutnimi zavezami držav ter temi cilji, pri čemer ugotavlja, da je napredek pri zmanjševanju izpustov »žalostno nezadosten«.

»Gre za še eno zapravljeno leto,« je za AFP dejala ena od avtoric poročila Anne Olhoff. »Ne trdimo, da nobena država problema ni vzela resno. A z globalnega vidika smo zagotovo zelo daleč od zadostnega,« je dodala.

Poročilo ugotavlja, da bi se za omejitev segrevanja na dve stopinji Celzija, pri kateri bi se svet še lahko izognil najbolj katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb, morale emisije do leta 2030 zmanjševati 30 odstotkov hitreje, kot je trenutno zastavljeno z državnimi načrti. Za 1,5 stopinje bi moralo biti zmanjšanje 45-odstotno.

Guterres je v današnji izjavi poudaril, da zaveze za neto ničlo nimajo vrednosti »brez načrtov, politik in dejanj«, ki jih uresničujejo. FOTO: Nhac Nguyen/AFP

Po ugotovitvah Unepa bi izvedeni »brezpogojni« nacionalni cilji – taki, ki jih nameravajo države izvesti tudi brez dodatne podpore – vodili v dvig globalne temperature za 2,6 stopinje Celzija do leta 2100. Z izvedenimi tudi pogojnimi cilji, ki se zanašajo na mednarodna finančna sredstva, bi se ozračje segrelo za 2,4 stopinje.

Na poti v globalno katastrofo

Guterres je v današnji izjavi poudaril, da zaveze za neto ničlo nimajo vrednosti »brez načrtov, politik in dejanj«, ki jih uresničujejo. »Globalne in nacionalne podnebne zaveze so mizerno nizke. Povedano drugače, smo na poti v globalno katastrofo,« je dejal.

V Egiptu bo do 6. do 18. novembra potekala podnebna konferenca COP27, ki neformalno velja za »afriški COP«. Poudarek bo namreč na izzivih, s katerimi se v luči podnebnih sprememb soočajo države v razvoju, med pomembnejšimi vprašanji bo zagotavljanje finančne pomoči tem državam.